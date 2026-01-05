Czego możemy się spodziewać po wyczekiwanej adaptacji kultowego science fiction? Aktorka zdradza zakulisowe tajemnice

Adaptacja Neuromancera Williama Gibsona to jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali science fiction ostatnich lat. Kultowa powieść, która zapoczątkowała cyberpunk, wprowadziła pojęcie cyberprzestrzeni i na zawsze zmieniła popkulturę, wreszcie doczeka się ekranowej wersji na Apple TV. Choć platforma wciąż nie ogłosiła daty premiery, nowe szczegóły na temat produkcji ujawniła Emma Laird.

Emma Laird opowiada o pracy przy adaptacji Neuromancera

Aktorka, znana m.in. z ról w głośnych serialach kryminalnych, wciela się w Lindę Lee – dziewczynę upadłego hakera Case’a, granego przez Calluma Turnera. Akcja serialu rozpoczyna się w Chiba City, mrocznym, przesiąkniętym przestępczością świecie wyrzutków i outsiderów. W wywiadzie udzielonym podczas SXSW w marcu 2025 roku Laird potwierdziła, że zakończyła już zdjęcia do swojej roli, realizowane w Tokio.