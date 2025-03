Czas odkurzyć myjkę ciśnieniową. Zapowiedź PowerWash Simulator 2

W przeciwieństwie do pierwszej części PowerWash Simulator 2 zaoferuje wsparcie dla kooperacji, w tym lokalny tryb współpracy na dzielonym ekranie. Wraz z zapowiedzią ukazał się też pierwszy zwiastun, który znajduje się na dole wiadomości.

PowerWash Simulator 2 to naturalna ewolucja względem poprzednika. Pierwsza część była zaprojektowana tak, aby usunąć wszystko, co mogło odciągać od czystej satysfakcji płynącej z oczyszczania zabrudzonych powierzchni. PowerWash Simulator 2 koncentruje się na dodaniu jeszcze większej liczby możliwości, które pozwolą graczom osiągnąć to samo poczucie satysfakcji – wprowadzając nowe narzędzia, funkcje i ulepszenia rozgrywki. – przekazał Dan Chequer z FuturLab.