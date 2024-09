Czas na łowy! Nowa aktualizacja do No Man’s Sky już dostępna

Hello Games cały czas rozwija swoją grę wydaną w 2016 roku.

Wczoraj twórcy No Man’s Sky wypuścili kolejną część wielkiej aktualizacji „Worlds”, tym razem również dodającą wyczekiwaną przez graczy funkcję. Wraz ze zwiastunem pokazującym najważniejsze elementy, studio Hello Games na oficjalnej stronie gry bardzo szczegółowo opisało wszystkie nowości, które pojawiły się we wspomnianym updacie. Wędkowanie w No Man’s Sky Od wydania nowej aktualizacji w No Man’s Sky możemy wybrać się nad jakąkolwiek wodę i zacząć wędkować w celu wyłowienia rzadkich zdobyczy. Oczywiście znacząco się one różnią w zależności od tego, na jakiej planecie aktualnie się znajdujemy. Gracze będą musieli zwiedzić wiele środowisk oraz stworzyć specjalne przynęty, żeby skompletować cały dziennik połowowy.

Jeżeli chodzi o sprzęt do wędkowania w No Man’s Sky do wyboru mamy tradycyjną wędkę, specjalną platformę unoszącą się nad dowolnym miejscem nad wodą z dostępem do chłodni oraz automatyczne pułapki, które możemy ustawić w wybranym przez nas miejscu, a one nawet bez naszej obecności złowią oczekiwaną liczbę zdobyczy. Jeżeli żadna z możliwości nie przypadła wam do gustu, twórcy dodali do gry kombinezon do nurkowania, dzięki któremu możemy samodzielnie zwiedzić głębokie wody.

GramTV przedstawia:

Z okazji update'u w No Man’s Sky rozpoczęło się nowe wydarzenie, czyli Aquarius Expedition. Gracze mogą ukończyć zadanie, a w zamian otrzymają zestaw części do zwiedzania głębokich wód oraz plecak odrzutowy do używania pod wodą. Cała wyprawa ma trwać około sześć tygodni. Warto przypomnieć, że Aquarius Expedition nie jest jedyną dużą aktualizacją, jaką No Man’s Sky otrzymało w ostatnim czasie. Poprzedni update, czyli pierwsza część „Worlds”, wprowadził do gry m.in nową ekspedycję – The Liquidators oraz dryfujące w przestrzeni wyspy, na których możemy budować bazy.

Adam "Harpen" Berlik W gram.pl od 2008 roku, w giereczkowie od 2002. Redaktor, recenzent. Podobno dużo gra w Soulsy, choć sam twierdzi, że to nieprawda. To znaczy gra, ale nie aż tak dużo.