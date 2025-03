Czarne lustro powraca z 7. sezonem. Pierwszy zwiastun i ogłoszenie daty premiery

Niemal rok temu Netflix zapowiedział siódmy sezon Czarnego lustra. Największą niespodzianką nowej serii będzie kontynuacja kultowego odcinka USS Callister z czwartego sezonu popularnego serialu stworzonego przez Charliego Brookera. Nowe epizody zadebiutują już w przyszłym miesiącu, a teraz doczekały się pierwszego zwiastuna. Trailer zobaczycie poniżej.

Czarne lustro – zwiastun, data premiery i nowa obsada

Ujawniono, że w siódmym sezonie Czarnego lustra zobaczymy kilku nowych aktorów. Są to: Michele Austin (Hard Truths), Ben Bailey Smith (David Brent: Życie w trasie), Asim Chaudhry (People Just Do Nothing), Josh Finan (Nic nie mów), James Nelson-Joyce (Wyjęci spod prawa), Will Poulter (Strażnicy Galaktyki: Volume 3), Jay Simpson (Duma i uprzedzenie, Holiday) oraz Michael Workéyè (Będzie bolało).