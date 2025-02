Czarne chmury nad Supermanem. Kto ma prawa do postaci?

Shuster zmarł w 1992 roku, a Siegel w 1996. Na mocy prawa zagraniczne prawa autorskie Shustera powróciły do jego majątku w 2017 roku na większości tych terytoriów (a w 2021 roku w Kanadzie). Mimo to pozwani nadal korzystają z postaci Supermana w tych jurysdykcjach bez zezwolenia Shuster Estate – m.in. tworząc filmy, seriale telewizyjne i gadżety – co jest bezpośrednim naruszeniem praw autorskich w krajach wymagających do takich działań zgody wszystkich właścicieli praw autorskich.