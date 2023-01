O tym, że film Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu zadebiutuje na Disney+ na początku 2023 roku, mówiło się już wcześniej. Wiem, kiedy dokładnie produkcja zasili bibliotekę usługi.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu z datą premiery na Disney+

Pierwsze doniesienia sugerowały, że Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu zadebiutuje na platformie 20 stycznia. Disney postanowił to jednak sprostować i oficjalnie poinformował, że film zostanie udostępniony 1 lutego.



Warto podkreślić, że w tym wypadku od kinowej premiery minie 70 dni. Thor: miłość i grom pojawiło się w serwisie streamingowym po 62 dniach, a Doktor Strange w multiwersum obłędu zadebiutował zaledwie po 47 dniach. Długo czekaliśmy również na premiery Shang-Chi i legendy dziesięciu pierścieni oraz Eternals, które zasiliły bibliotekę usługi kolejno po 70 i 68 dniach.



Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat samego filmu, to zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas recenzją. Radek zatytułował swój tekst: Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu. Jeszcze raz to samo.