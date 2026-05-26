Cyfrowy zwierzak nie doczeka spokojnej starości. Bandai Namco ostrzega przed dziwnym problemem Tamagotchi

Teraz jednak na jaw wyszedł błąd, o którym otwarcie mówi sam producent Tamagotchi, Bandai Namco. Podatne na problem tą te stwory, które obecnie mają 256-285, 512-541 lub też 768–797 lat. W ich wypadku nie dochodzi bowiem do zwyczajowego odejścia i przerodzenia się w gwiazdę. Nie możemy nawet zwierzaka uratować – zamiast tego na ekranie widzimy jedynie płaczącego Tamagotchi, który wreszcie umiera. Skąd w ogóle problem? Jak podejrzewa Carlos Zotomayor z redakcji Automaton, może to mieć związek z faktem, iż 256 to górna granica tego, co da się zapisać w jednym bajcie danych. Gdy wartość zostaje przekroczona, oprogramowanie zaczyna wariować.

Jak zostało wspomniane, Bandai Namco nie ukrywa problemu. Ale jednocześnie nie przedstawiło posiadaczom Tamagotchi Paradise żadnej możliwości jego rozwiązania czy też wymiany wadliwych egzemplarzy. To oznacza, że trzeba się pogodzić, iż naszego stworka niekoniecznie musi spotkać spokojne, szczęśliwe odejście z tego padołu łez...