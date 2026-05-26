Zaloguj się lub Zarejestruj

Cyfrowy zwierzak nie doczeka spokojnej starości. Bandai Namco ostrzega przed dziwnym problemem Tamagotchi

Maciej Petryszyn
2026/05/26 09:00
0
0

Są spore szanse, że wiele z czytających to osób miało okazję zapoznać się z Tamagotchi. Swego czasu była to wszak szalenie popularna zabawka.

Możliwość hodowania własnego cyfrowego stworka była świetną sprawą. Chociaż mogła też nastręczać problemów.

Tamagotchi
Tamagotchi

Bolesny los 256-letniego Tamagotchi

W zwyczajnym Tamagotchi nasz zwierzak żył tylko przez określony czas. Ten zwykle wynosił kilka dni, po upływie których stworek zamieniał się w tzw. The Tama-Star. Było to łagodne, trochę symboliczne i na swój sposób łagodziło poczucie straty. Inaczej sprawy mają się jednak w przypadku wydanego w ubiegłym roku modelu Tamagotchi Paradise. Ten zmieniał zasady gry, sprawiając, że zwierz mógł żyć praktycznie w nieskończoność – oczywiście przy odpowiedniej opiece. Szczególnie po przekroczeniu 30. roku życia, a więc wejściu w starczy okres życia. Ba, pojawiła się nawet możliwość ratowania okazów cierpiących na pozornie śmiertelne dolegliwości.

GramTV przedstawia:

Teraz jednak na jaw wyszedł błąd, o którym otwarcie mówi sam producent Tamagotchi, Bandai Namco. Podatne na problem tą te stwory, które obecnie mają 256-285, 512-541 lub też 768–797 lat. W ich wypadku nie dochodzi bowiem do zwyczajowego odejścia i przerodzenia się w gwiazdę. Nie możemy nawet zwierzaka uratować – zamiast tego na ekranie widzimy jedynie płaczącego Tamagotchi, który wreszcie umiera. Skąd w ogóle problem? Jak podejrzewa Carlos Zotomayor z redakcji Automaton, może to mieć związek z faktem, iż 256 to górna granica tego, co da się zapisać w jednym bajcie danych. Gdy wartość zostaje przekroczona, oprogramowanie zaczyna wariować.

Jak zostało wspomniane, Bandai Namco nie ukrywa problemu. Ale jednocześnie nie przedstawiło posiadaczom Tamagotchi Paradise żadnej możliwości jego rozwiązania czy też wymiany wadliwych egzemplarzy. To oznacza, że trzeba się pogodzić, iż naszego stworka niekoniecznie musi spotkać spokojne, szczęśliwe odejście z tego padołu łez...

Źródło:https://kotaku.com/surprise-tamagotchi-paradise-death-bug-is-messing-up-pets-that-are-over-256-years-old-2000699046

Tagi:

Tech
Bandai Namco
błąd
oprogramowanie
Tamagotchi
problemy techniczne
problem
problemy
Tamagotchi Paradise
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112