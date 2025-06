Cyberpunk Legends z oficjalną zapowiedzią. CD Projekt Red promuje nowy projekt

Wydawnictwo Talsorian Games wraz z CD Projekt Red zapowiedziało nową grę karcianą karcianej osadzonej w uniwersum Cyberpunka. Cyberpunk Legends to kooperacyjna, narracyjna gra RPG-lite, która przenosi graczy do mrocznego świata Night City w latach 2020. Nowy tytuł tworzony jest we współpracy z Night Crew Games i będzie dostępny w sprzedaży za pośrednictwem kampanii crowdfundingowej na Kickstarterze.

Cyberpunk Legends – zapowiedziano nową karcianą grę