Cyberpunk 2077 z nową aktualizacją. CD Projekt Red wprowadza kolejne poprawki

Nowy patch jest już dostępny do pobrania.

CD Projekt Red wypuściło kolejną dużą aktualizację do Cyberpunk 2077, która nie tylko usprawnia rozgrywkę, ale także eliminuje drobne, irytujące błędy, które psuły zabawę niektórych użytkownikom. Patch oznaczony numerem 2.31 skupia się na ulepszeniach w AutoDrive, trybie fotograficznym i misjach pobocznych, a także wprowadza poprawki optymalizacyjne dla PC i Maca. Cyberpunk 2077 – nowa aktualizacja wprowadza poprawki w AutoDrive Aktualizacja jest już dostępna do pobrania na wszystkich platformach, czyli PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 i Mac. Zgodnie z tradycją CDPR, szczegółowa lista zmian jest obszerna i znajdziecie ją w tym miejscu.

Jedną z najważniejszych elementów tej aktualizacji jest gruntowne odświeżenie funkcji AutoDrive –słynnego systemu, który pozwala V na leniwe zwiedzanie miasta bez ciągłego wciskania gazu. Teraz pojazdy nie tylko dojeżdżają do wybranego punktu, ale robią to z klasą: płynnie wyprzedzają blokujące je fury, ignorują czerwone światła i poruszają się jak profesjonalni kierowcy z Arasaka. Tryb swobodnej jazdy też dostał kopa i auta zaczęły szanować znaki drogowe, co oznacza mniej kolizji.

Naprawiono również klasyczny bug z Johnny'm Silverhandem, który uparcie lądował na miejscu pasażera w taksówkach Delamain i od teraz legendarny rockerboy siedzi tam, gdzie powinien. Fani tuningu ucieszą się z fixu dla Yaiba ARV-Q340 Semimaru: powłoka CrystalCoat nie powoduje już tęczowego migotania kół, co wyglądało jak glitch z lat 80. Dla miłośników screenshotów i fanartów tryb foto właśnie stał się jeszcze lepszy. Większość nowych póz z aktualizacji 2.3 jest teraz uniwersalna: dostępne dla obu płci, co oznacza, że nie musicie przełączać V, by uchwycić idealny kadr. Wyłączono kolizje NPC-ów, co otwiera drzwi do szalonych kompozycji – wyobraźcie sobie Judy na masce samochodu, bez walki z fizyką gry. A jeśli gracie Royce'em (tym brutalnym typem z Pacificy), to dobre wieści: błędy z pozami dla niego zostały wyeliminowane. Z kolei właściciele pecetów docenią poprawki dla NVIDIA Reflex, dzięki której nie będzie już różowych ekranów przy DLSS. Na Macu zmiany są jeszcze większe i presety graficzne nie psują już odbić, braindance w "Cherchez la femme" nie wybiela ekranu, a HDR działa poprawnie.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.