Cyberpunk 2077 z nową aktualizacją. CDP RED przedstawia pokaźną listę poprawek

CD Projekt RED podkreśla, że aktualizacja 2.01 do gry Cyberpunk 2077 i dodatku Widmo wolności usuwa najczęściej napotykane przez graczy błędy, a także poprawia wydajność gry na wszystkich platformach . Deweloperzy w szczególności przyjrzeli się wprowadzonemu w rozszerzeniu Dogtown. Najnowszy patch powinien poprawić działanie gry we wspomnianej dzielnicy.

Już kilka dni temu CD Projekt RED podzieliło się pierwszymi informacjami na temat aktualizacji 2.01 do gry Cyberpunk 2077 oraz fabularnego dodatku Widmo wolności. Dzisiaj natomiast polskie studio udostępniło wspomniany patch. Na oficjalnej stronie gry Cyberpunk 2077 pojawił się natomiast szczegółowy opis najnowszej łatki .

PC

Naprawiono błąd, który powodował, że interfejs mógł pokazywać dane wejściowe z kontrolera podczas gry na klawiaturze i myszy.

Gracze, którzy nie mogli zdobyć osiągnięć z powodu błędu, który uniemożliwiał odblokowanie osiągnięć Widma Wolności na PC przed wprowadzeniem backendowej poprawki w dniu premiery, będą mogli odblokować je retroaktywnie na GOG i Steam po wczytaniu zapisu z danej rozgrywki. Jesteśmy w trakcie badania tego problemu na Epic Games Store.

Naprawiono błąd, który powodował, że po zaktualizowaniu gry do wersji 2.0, ale nie zainstalowaniu dodatku na GOG-u, w menu gry mogło pojawiać się okienko z informacją „Pobrano Widmo wolności – wróć do menu głównego, aby uzyskać dostęp do nowej zawartości”.

Poprawiono jakość obrazu DLSS Ray Reconstruction na poziomie wydajności Ultra.

Konsole

Rozwiązano problem uszkodzonych zapisów na PlayStation, zwiększając maksymalny rozmiar pliku zapisu. Uwaga: nie naprawi to zapisów uszkodzonych przed aktualizacją.

Naprawiono błąd, który powodował, że uruchomienie gry bez połączenia z internetem wymagało od gracza ponownego zalogowania się do Moich nagród przez GOG-a.

Różne

Różne poprawki błędów na PC i konsole

Głośność radia pojazdu została dostosowana tak, aby nie było już zbyt ciche w porównaniu z innymi dźwiękami w grze. Jeśli głośność innych dźwięków została przez ciebie obniżona, aby lepiej słyszeć radio, możesz ponownie dostosować głośność przed kontynuowaniem gry.

Dodano brakujące dźwięki Basiliska.

Naprawiono błąd, który powodował, że gracz mógł zdobyć nieskończoną liczbę punktów w Trauma Drama, strzelając do wrogów nieustannie spadających z helikoptera.

Strony Growl FM i Dark Star będą teraz widoczne podczas rozgrywki bez dodatku Widmo wolności.

Naprawiono błąd, który powodował, że rozłączenie z internetem nie powodowało wyświetlenia komunikatu o błędzie w zakładkach Moje nagrody i Postępy międzyplatformowe.

Piosenka „History” autorstwa Gazelle Twin and Trash Generation nie będzie już odtwarzana przy włączonej opcji „Wyłącz muzykę chronioną prawem autorskim”.

Usunięto błąd, w wyniku którego włosy nie rzucały cienia przy włączonym ray-tracingu.

Gracze, którzy zamówili Widmo wolności przedpremierowo, ale nie otrzymali Quadra Sport R-7 „Vigilante”, teraz otrzymają samochód.

Wprowadzono poprawki do lokalizacji w języku ukraińskim. Poprawiono w szczególności linie, w których tłumaczenie straciło pierwotne znaczenie.

REDmod

Naprawiono błąd, który powodował, że tweak mody nie kompilowały się w REDmodzie.

Dodano do REDmoda wsparcie dla Widma wolności.

Na koniec przypomnijmy, że Cyberpunk 2077: Widmo wolności dostępne jest wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat fabularnego dodatku oraz zmian wprowadzonych w aktualizacji 2.0, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Cyberpunk 2077: Widmo Wolności - będziesz legendą, V!

