Cyberpunk 2077 wygląda świetnie na Nintendo Switch 2. Nowe materiały z rozgrywki

Jak wynika z materiału udostępnionego przez kanał YouTube Deck Wizard, prezentujący wczesną rozgrywkę na Switchu 2, Cyberpunk 2077 zdaje się działać w trybie wydajności z włączonym HDR10. Pozwala to na osiągnięcie płynnej animacji na poziomie 40 klatek na sekundę w trybie handheld.

Użytkownicy Nintendo Switch 2 będą mieli możliwość dostosowania szeregu opcji graficznych. W ustawieniach gry znajdą się opcje takie jak efekt ziarna filmowego, aberracja chromatyczna, głębia ostrości, flary obiektywu oraz rozmycie w ruchu. Nie zabraknie również rozbudowanych opcji sterowania, w tym możliwości wykorzystania żyroskopowego celowania.

Warto podkreślić, że na Nintendo Switch 2 zadebiutuje Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, co oznacza, że gracze od razu otrzymają dostęp do podstawowej wersji gry oraz rozszerzenia Phantom Liberty, które wprowadza zupełnie nowy obszar Night City do eksploracji i dodatkową zawartość fabularną. Premiera Nintendo Switch 2 zaplanowana jest natomiast na 5 czerwca 2025 roku.