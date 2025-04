Cyberpunk 2077 na Nintendo Switch 2 zaoferuje pełne wsparcie funkcji cross-progression

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Cyberpunk 2077 trafi na Nintendo Switch 2 . Co więcej, gra ukaże się na nowej konsoli już w dniu premiery urządzenia. CD Projekt RED przekazało teraz dobre wieści dla oczekujących zarówno na Switcha 2, jak i wspomniany tytuł w wersji na ten właśnie sprzęt.

Zespół ogłosił bowiem za pośrednictwem mediów społecznościowych , że Cyberpunk 2077 na Nintendo Switch 2 będzie w pełni wspierać funkcję cross-progression. Oznacza to, że użytkownicy, którzy rozpoczęli swoją przygodę w Night City na innych platformach, takich jak PC, PlayStation czy Xbox, będą mogli przenieść swoje zapisane stany gry i kontynuować rozgrywkę dokładnie tam, gdzie ją przerwali, tym razem na nowej konsoli Nintendo.

Co więcej, CD Projekt RED ujawnił, że wersja Cyberpunk 2077 na Nintendo Switch 2 nie będzie okrojoną edycją. Gracze otrzymają od razu Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, co oznacza, że w pakiecie znajdzie się również dodatek fabularny Phantom Liberty. Dodatkową ciekawostką jest fakt, że wersja na Nintendo Switch 2 wykorzysta unikalne możliwości tej platformy. Deweloper potwierdził, że gra będzie obsługiwać zarówno sterowanie za pomocą wbudowanego w konsolę żyroskopu, jak i tradycyjną mysz podłączaną do urządzenia.

Cyberpunk 2077 to rozgrywająca się w otwartym świecie przygoda, w której jako najemnik stajesz do walki z siłami trzęsącymi Night City. Stwórz postać i zdefiniuj własny styl gry, rozsławiaj swoje imię i odblokowuj cybernetyczne ulepszenia. Relacje, które zawiążesz, i wybory, które podejmiesz, wpłyną na twoją opowieść i historię potężnego miasta przyszłości. Tu rodzą się legendy. Jaka będzie twoja? – czytamy w opisie gry.

Na koniec przypomnijmy, że Nintendo Switch 2 trafi na rynek 5 czerwca 2025 roku. Cyberpunk 2077 ukaże się na konsoli tego samego dnia. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja Cyberpunk 2077: Widmo Wolności - będziesz legendą, V!