Gundam Breaker 4 z datą premiery. Nowy zwiastun gry dla fanów mechów

Gundam Breaker 4 – data premiery i nowy zwiastun

Do sieci trafił już najnowszy zwiastun Gundam Breaker 4. Jak wynika z materiału, już 29 sierpnia 2024 roku w ręce graczy trafi najnowsza odsłona uznanej serii od Bandai Namco. Przy okazji zainteresowani mogą rzucić okiem na dynamiczną akcję i opcje związane z personalizacją mechów.

Gundam Breaker 4 zaoferuje ponad 250 komponentów, które będzie można wykorzystać do stworzenia własnego, niepokonanego Gundama. Gracze będą mogli również dowolnie przyozdobić mecha, ale przede wszystkim wystawić go do walki z wymagającymi przeciwnikami.