Cyberpunk 2077 – weź udział w licytacji unikalnego portretu Panam

Podczas zabawy w Cyberpunk 2077 spotkamy masę interesujących bohaterów. Jedną z najbardziej wyróżniających się postaci jest Panam Palmer. Była członkini nomadzkiego klanu Aldecaldos zaskarbiła sobie sympatię graczy nie tylko za sprawą urody, ale również ostrego temperamentu. Jeśli należycie do #teampanam, to może zainteresować Was ta licytacja.

Unikalny portret Panam wystawiony na aukcję

Przedmiotem aukcji jest porter przedstawiający Panam. Jest to graffiti wykonane na płótnie o rozmiarach 120x160cm. Obraz jest dziełem autorstwa artystki o nicku Framel Art. Należy wspomnieć, że cel zbiórki jest słuszny. Pieniądze zebrane podczas zbiórki zasilą konto organizacji GamesForest.Club, która zajmuje się działaniami na rzecz ochrony lasów.



Jeśli chcecie wziąć udział w licytacji, to wybierzcie się pod ten adres. Aukcja potrwa do 26 stycznia. Obecnie do objęcia prowadzenia wystarczy 400 euro. Szacowana wartość portretu to 1000 euro. Dajcie znać, czy dzieło Framel Art trafia w Wasze gusta.

