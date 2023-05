Cyberpunk 2077 w Muzeum Porażki. Gracze jednak bronią produkcji CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 trafiło do Muzeum Porażki

Na poniższym zdjęciu możemy zobaczyć planszę z informacją o grze Cyberpunk 2077, która znajduje się w zaszczytnym gronie E.T., gry tak złej, że wszystkie dostępne kopie zostały zakopane na pustyni. Chociaż Cyberpunk 2077 zdecydowanie nie jest grą, którą CD Projekt RED miałby się aż tak wstydzić, to nieudana premiera tytułu w grudniu 2020 roku, miała ogromny wpływ na branżę, który dostrzegalny jest do dziś. Tym samym Muzeum Porażki zdecydowało się wyróżnić ten tytuł, umieszczając go na swojej wystawie.