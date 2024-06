Cyberpunk 2077 w 8K i graficznymi modami zbliża się do realizmu

CD Projekt RED udało się odwrócić postrzeganie Cyberpunka 2077 na przestrzeni ostatnich lat od nieudanej premiery gry. Obecnie na Steam produkcja może pochwalić się „przytłaczająco pozytywnymi” ocenami, co też nie umknęło uwadze deweloperów, którzy postanowili podziękować graczom za odzyskanie zaufania. Chociaż na kolejne dodatki, pomniejsze DLC, czy też aktualizacje nie możemy już liczyć (poza dodaniem wsparcia do FSR3 od AMD), to posiadacze wydania na komputery osobiste mogą przedłużyć sobie zabawę za pomocą modów. Również tych graficznych, dzięki którym Cyberpunk 2077 wygląda coraz lepiej i zbliża się do tego, jaką oprawę wizualną mogą oferować gry na następnej generacji konsol.

Cyberpunk 2077 – coraz bliżej do fotorealizmu dzięki modom

Zespół z NextGen Dreams zaprezentował zachwycający film z Cyberpunka 2077 odpalonego w rozdzielczości 8K z modem DreamPunk 1.1, który jest obecnie najbardziej zaawansowanym graficznym projektem do gry CD Projekt RED. Modyfikacja całkowicie przerabia wszystkie warunki pogodowe, oświetlenie, a także śledzenie promieni i wiele więcej. Już na samym początku poniższego filmu możemy zobaczyć grafikę, którą wiele osób mogłoby uznać za film nagrany w prawdziwym życiu.