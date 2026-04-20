Promocje w Nintendo eShop. Wyprzedaż gier od KOEI TECMO

W Nintendo eShop wystartowała kolejna wyprzedaż, która tym razem skupia się na grach wydawnictwa KOEI TECMO. W ramach promocji przeceniono wiele tytułów, a rabaty sięgają nawet -75%.
Wyprzedaż KOEI TECMO – najlepsze oferty
Oto promocje z najnowszej wyprzedaży w Nintendo eShop, które są najbardziej warte uwagi:
- DYNASTY WARRIORS: ORIGINS – 210,00 zł (-25%)
- NINJA GAIDEN: Master Collection – 80,00 zł (-50%)
- WILD HEARTS S – 100,00 zł (-50%)
- Children of Morta – 13,20 zł (-85%)
- WARRIORS: Abyss – 50,00 zł (-50%)
- INDIKA – 59,40 zł (-40%)
- Atelier Lulua ~The Scion of Arland~ – 60,00 zł (-75%)
- Fate/Samurai Remnant – 112,00 zł (-30%)
- Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land – 144,00 zł (-40%)
- Capes – 67,60 zł (-60%)
- FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE – 160,00 zł (-20%)
- Insurmountable – 18,00 zł (-80%)
