Cyberpunk 2077 Ultimate Edition na Nintendo Switch 2 za 214,99 zł na Allegro

Cyberpunk 2077 to rozgrywająca się w otwartym świecie przygoda, w której jako najemnik stajesz do walki z siłami trzęsącymi Night City. Stwórz postać i zdefiniuj własny styl gry, rozsławiaj swoje imię i odblokowuj cybernetyczne ulepszenia. Relacje, które zawiążesz, i wybory, które podejmiesz, wpłyną na twoją opowieść i historię potężnego miasta przyszłości. Tu rodzą się legendy. Jaka będzie twoja?

PRZEMIERZAJ NIGHT CITY JAK NIGDY DOTĄD Z AKTUALIZACJĄ 2.3!

Daj się porwać najbardziej niebezpiecznemu miastu mrocznej przyszłości — teraz z funkcją AutoDrive™ i taksówkami Delamaina. Podejmij się zupełnie nowych zadań i zdobądź cztery nowe pojazdy, zmaluj coś z rozszerzonymi technologiami CrystalCoat i TwinTone i ciesz się nowościami w trybie foto!

STWÓRZ WŁASNEGO CYBERPUNKA

Zostań wyjętym spod prawa, uzbrojonym w cybernetyczne ulepszenia najemnikiem i zasłuż na miano legendy Night City.

ODKRYWAJ MIASTO PRZYSZŁOŚCI

W Night City urobisz się po łokcie, odwiedzisz mnóstwo ciekawych miejscówek i poznasz masę interesujących postaci. Tylko od ciebie zależy, gdzie trafisz i w jaki sposób się tam dostaniesz.

ZBUDUJ WŁASNĄ LEGENDĘ

Przeżywaj szalone przygody i rozwijaj relacje z barwnymi postaciami, o których losach zadecydują twoje wybory.