Gracze wybrali. Cyberpunk 2077 sprzedaje się głównie w pudełkach na Switch 2

Cyberpunk 2077 był jednym z tytułów startowych dla Nintendo Switch 2. Produkcję można nabyć zarówno w wersji fizycznej, jak i cyfrowej. Okazuje się, że konsumenci zdecydowanie preferowali bardziej jedną z wymienionych opcji.

Cyberpunk 2077 na Switch 2. Gracze wolą wersję fizyczną od cyfrowej

Z najnowszego raportu finansowego CD Projekt Red wynika, że zdecydowana większość, bo ponad 75% wszystkich sprzedanych egzemplarzy Cyberpunka 2077 na Nintendo Switch 2, stanowiły kopie fizyczne. Gracze wyraźnie opowiedzieli się za tradycyjną formą zakupu.