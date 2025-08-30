Gracze wybrali. Cyberpunk 2077 sprzedaje się głównie w pudełkach na Switch 2

CD Projekt RED komentuje sprzedaż Cyberpunk 2077 na Nintendo Switch 2.
Cyberpunk 2077 był jednym z tytułów startowych dla Nintendo Switch 2. Produkcję można nabyć zarówno w wersji fizycznej, jak i cyfrowej. Okazuje się, że konsumenci zdecydowanie preferowali bardziej jedną z wymienionych opcji.
Cyberpunk 2077 na Switch 2. Gracze wolą wersję fizyczną od cyfrowej
Z najnowszego raportu finansowego CD Projekt Red wynika, że zdecydowana większość, bo ponad 75% wszystkich sprzedanych egzemplarzy Cyberpunka 2077 na Nintendo Switch 2, stanowiły kopie fizyczne. Gracze wyraźnie opowiedzieli się za tradycyjną formą zakupu.
Michał Nowakowski w komentarzu do wyników sprzedażowych, przedstawił swoją teorię na temat tego zjawiska. Według niego ważną rolę odegrało umieszczenie pełnej wersji gry, wraz z rozszerzeniem Phantom Liberty, na karcie o pojemności 64 GB. Współprezes CD Projekt RED wyraził przekonanie, że gracze cenią sobie „doświadczenie plug and play”, czyli możliwość natychmiastowego uruchomienia gry bez konieczności pobierania dodatkowych danych czy aktualizacji.
Ta dominacja sprzedaży fizycznej utrzymuje się również w obecnym kwartale, wraz z napływem dodatkowych zamówień na zapasy. W dłuższej perspektywie spodziewamy się, że podział sprzedaży między tymi kanałami będzie odzwierciedlał nasze wcześniejsze doświadczenia, przy czym udział sprzedaży cyfrowej będzie stopniowo wzrastał z biegiem czasu. Warto zauważyć, że sprzedaż fizyczna i cyfrowa różnią się pod względem ekonomicznym. Sprzedaż cyfrowa naturalnie generuje wyższe przychody netto, podczas gdy fizyczne kopie wiążą się z dodatkowymi kosztami produkcji i pakowania, a także opłatami dystrybutorów.
GramTV przedstawia:
Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Nintendo Switch 2 trafiło na rynek 5 czerwca 2025 roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!