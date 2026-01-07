Zaloguj się lub Zarejestruj

Cyberpunk 2077 powróci z nową historią i to jeszcze w tym tygodniu. Tym razem coś dla fanów horroru

Radosław Krajewski
2026/01/07 13:30
0
0

Cyberpunkowy świat rozwijany jest również poza grami.

Uniwersum Cyberpunk 2077 już w przyszłym tygodniu doczeka się zupełnie nowej historii. Tym razem fani Night City dostaną świeżą przygodę w formie komiksu, która zadebiutuje już 14 stycznia.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077: Chrome – nowy komiks w świecie Night City

Nowa seria zatytułowana Cyberpunk 2077: Chrome, powstaje we współpracy z CD Projekt Red oraz wydawnictwem Dark Horse Comics. Tym razem twórcy stawiają na nietypowe połączenie mrocznego horroru i czarnej komedii, przenosząc czytelników w brutalniejsze i bardziej groteskowe rejony Night City, znane dotąd głównie z akcji i cyberpunkowej estetyki.

Za scenariusz odpowiada Doug Wagner, a stroną wizualną zajmuje się Tommaso Bennato. Historia została zaplanowana jako czteroczęściowa miniseria. Każdy zeszyt będzie liczył 32 strony, a pojedynczy numer kosztuje niecałe 5 dolarów. W przyszłości można spodziewać się także zbiorczego wydania obejmującego całość opowieści.

GramTV przedstawia:

Fabuła skupia się na czwórce bohaterów reprezentujących klasyczne archetypy świata Cyberpunka. Wśród nich pojawia się netrunner, artysta graffiti wykorzystujący ogień, początkujący rockerboy oraz autotech. Ich losy splatają się w historii pełnej krwawych motywów, przerysowanego humoru i elementów typowych dla slasherów, co stanowi wyraźną zmianę tonu względem wcześniejszych komiksów osadzonych w tym uniwersum.

Cyberpunk 2077: Chrome to kolejna komiksowa adaptacja marki, po takich projektach jak Trauma Team czy XOXO, które cieszyły się sporym zainteresowaniem fanów. Tym razem Dark Horse i CD Projekt Red eksperymentują z konwencją, wprowadzając do świata science fiction wyraźne akcenty horroru.

Cyberpunk 2077: Chrome
Źródło:https://screenrant.com/cyberpunk-2077-chrome-january-2026/

Tagi:

Popkultura
CD Projekt RED
cena
Cyberpunk 2077
okładka
cyberpunk
komiks
science fiction
Dark Horse
Dark Horse Comics
sci-fi
Cyberpunk 2077: Chrome
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112