Cyberpunk 2077 powróci z nową historią i to jeszcze w tym tygodniu. Tym razem coś dla fanów horroru

Cyberpunkowy świat rozwijany jest również poza grami.

Uniwersum Cyberpunk 2077 już w przyszłym tygodniu doczeka się zupełnie nowej historii. Tym razem fani Night City dostaną świeżą przygodę w formie komiksu, która zadebiutuje już 14 stycznia.

Cyberpunk 2077: Chrome – nowy komiks w świecie Night City

Nowa seria zatytułowana Cyberpunk 2077: Chrome, powstaje we współpracy z CD Projekt Red oraz wydawnictwem Dark Horse Comics. Tym razem twórcy stawiają na nietypowe połączenie mrocznego horroru i czarnej komedii, przenosząc czytelników w brutalniejsze i bardziej groteskowe rejony Night City, znane dotąd głównie z akcji i cyberpunkowej estetyki.