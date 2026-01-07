Cyberpunk 2077 powróci z nową historią i to jeszcze w tym tygodniu. Tym razem coś dla fanów horroru

Cyberpunkowy świat rozwijany jest również poza grami.
Uniwersum Cyberpunk 2077 już w przyszłym tygodniu doczeka się zupełnie nowej historii. Tym razem fani Night City dostaną świeżą przygodę w formie komiksu, która zadebiutuje już 14 stycznia.
Cyberpunk 2077: Chrome – nowy komiks w świecie Night City
Nowa seria zatytułowana Cyberpunk 2077: Chrome, powstaje we współpracy z CD Projekt Red oraz wydawnictwem Dark Horse Comics. Tym razem twórcy stawiają na nietypowe połączenie mrocznego horroru i czarnej komedii, przenosząc czytelników w brutalniejsze i bardziej groteskowe rejony Night City, znane dotąd głównie z akcji i cyberpunkowej estetyki.
Za scenariusz odpowiada Doug Wagner, a stroną wizualną zajmuje się Tommaso Bennato. Historia została zaplanowana jako czteroczęściowa miniseria. Każdy zeszyt będzie liczył 32 strony, a pojedynczy numer kosztuje niecałe 5 dolarów. W przyszłości można spodziewać się także zbiorczego wydania obejmującego całość opowieści.
Fabuła skupia się na czwórce bohaterów reprezentujących klasyczne archetypy świata Cyberpunka. Wśród nich pojawia się netrunner, artysta graffiti wykorzystujący ogień, początkujący rockerboy oraz autotech. Ich losy splatają się w historii pełnej krwawych motywów, przerysowanego humoru i elementów typowych dla slasherów, co stanowi wyraźną zmianę tonu względem wcześniejszych komiksów osadzonych w tym uniwersum.
Cyberpunk 2077: Chrome to kolejna komiksowa adaptacja marki, po takich projektach jak Trauma Team czy XOXO, które cieszyły się sporym zainteresowaniem fanów. Tym razem Dark Horse i CD Projekt Red eksperymentują z konwencją, wprowadzając do świata science fiction wyraźne akcenty horroru.
