CP 2077: Phantom Liberty to – budżetowo – największy dodatek w historii studia

Wiemy już, że Phantom Liberty to pierwszy i zarazem ostatni pełnoprawny dodatek fabularny do gry Cyberpunk 2077. Redakcja serwisu Parkiet postanowiła zapytać przedstawiciela studia o rozszerzenie i dowiedziała się, że – przynajmniej w kontekście budżetowym – jest to największe rozszerzenie w historii polskiego studia CD Projekt RED. Choć deweloperzy nie są jeszcze w stanie zdradzić daty premiery, Marek Bugdoł z działu relacji inwestorskich w CD Projekcie zapewnił, iż prace przebiegają zgodnie z planem.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty to sporo pieniędzy