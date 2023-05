Cyberpunk 2077: Phantom Liberty może zadebiutować wcześniej, niż myślicie

Wiemy już, że na początku przyszłego miesiąca branżowe media otrzymają możliwość sprawdzenia dodatku Phantom Liberty do gry Cyberpunk 2077. Polskie studio CD Projekt RED planuje rozpocząć pełnoprawną kampanię marketingową już w czerwcu. Całą tę sytuację skomentował Borys Nieśpielak w najnowszym odcinku podcastu Rock i Borys.

Jego zdaniem deweloperzy mogą udostępnić fabularne rozszerzenie w czerwcu lub lipcu:

Z potwierdzonych informacji mamy to, że na Game Feście będzie pokazywana gra dziennikarzom, będą mogli grać - to zostało ogłoszone w kwietniu. Z informacji potwierdzonych jest też to, że ja dowiedziałem się już dawno temu, że wewnętrzna data premiery dodatku była ustalona na czerwiec.

(...)

Teraz jak rozmawiałem z ludźmi, czy na Dragonsach, czy na PGA, czy po prostu gdzieś tam się widząc, to raczej jest jedna opinia, że idzie dobrze. Po drugie, to nie jest kończenie gry, tylko budowanie już na istniejącej grze.