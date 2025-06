Cyberpunk 2077 otrzyma drugi dodatek? Poszlaki szybko zostały usunięte

Na jego profilu LinkedIn widniała informacja, że w Virtuos pracuje od kwietnia 2025 roku, a jego zadaniem jest przygotowanie wielu pobocznych zadań do Cyberpunka 2077. Deweloper wspomniał również o pracach nad historiami do zadań pod nadciagające DLC, uwzględniając liczbę mnogą.

Warto jednak zaznaczyć, że Virtuos pracowało z CD Projekt Red przy aktualizacji 2.2 do Cyberpunka 2077, która została wydana pod koniec ubiegłego roku. Studio nie współpracowało z polskim zespołem przy jedynym jak dotąd dodatku, czyli Widmie wolności. Możliwe więc, że Van Horne określił swoją pracę nad aktualizacją jako DLC do Cyberpunka 2077, ale wtedy nie zgadza się jego data rozpoczęcie pracy w Virtuos, a do tego nie miałby powodu, aby usuwać te informacje ze swojego profilu.

Co ciekawe, deweloper jest wielkim fanem Cyberpunka 2077. Na swojej oficjalnej stronie możemy znaleźć dwa jego projekty osadzone w świecie gry CD Projekt Red, w tym jedną w formie scenariusza, drugą jako interaktywną grę fabularną z wyborami. Prace udostępniono jednak przed premierą aktualizacji 2.2.

Już jakiś czas temu pojawiały się plotki, że CD Projekt Red może współpracować z Virtuos nad stworzeniem drugiego fabularnego dodatku do Cyberpunka 2077. Jeden z graczy stwierdził, że współpraca między studiami nie może opierać się wyłącznie na jednej aktualizacji i możliwe, że rozszerzono ją o nowe DLC.

Istnieje więc możliwość, że Doug Van Horne zbyt wcześnie zdradził rozpoczęcie produkcji drugiego dodatku do Cyberpunka 2077. Obecnie jednak nie ma żadnych innych przesłanek, że Virtuos rzeczywiście pracuje nad nowymi zadaniami do gry CD Projekt Red. Warto również pamiętać, że produkcja DLC to długi i żmudny proces, więc nawet jeżeli dodatek jest obecnie rozwijany, to nie oznacza jeszcze, że trafi on do graczy ze względu na wiele czynników, w tym chociażby niezadowalającą jakość.