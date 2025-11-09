Cyberpunk 2077 działa na urządzeniu AI Nvidii. Eksperyment kosztował fortunę

Urządzenie Nvidii stworzone do obsługi AI uruchomiło Cyberpunka 2077, ale efekt nie zachwycił – ani wydajnością, ani sensem eksperymentu.

Maszyna do obsługi sztucznej inteligencji DGX Spark od Nvidii kosztuje około 4 tys. dolarów, czyli ponad 14,5 tys. złotych. Choć stworzono ją do pracy z modelami AI, pewien użytkownik Reddita postanowił wykorzystać ją w nieco inny sposób — do uruchomienia Cyberpunka 2077. Efekt? Gra działała, ale eksperyment okazał się raczej ciekawostką niż praktycznym testem. Cyberpunk 2077 na DGX Spark – techniczna sztuka dla sztuki Jak relacjonuje internauta, DGX Spark wyposażony jest w układ graficzny zbliżony do GeForce’a RTX 5070, jednak różnice konstrukcyjne znacząco wpływają na wydajność. Maszyna ma 128 GB ujednoliconej pamięci, która jest niemal trzykrotnie wolniejsza od klasycznego VRAM-u kart graficznych. Do tego dochodzi ograniczenie mocy – Spark pobiera maksymalnie 240 W, czyli mniej niż sama karta RTX 5070.

Po serii konfiguracji i obejść technicznych udało się w końcu uruchomić Cyberpunka 2077. Tytuł działał w 1080p i na średnich ustawieniach, osiągając około 50 klatek na sekundę. Niestety, bez wsparcia dla DLSS, z kilkoma zawieszeniami i crashami po drodze.

Jak sam autor testu przyznał, nie chodziło o praktyczne zastosowanie, lecz o czystą ciekawość. Eksperyment potwierdził, że DGX Spark może uruchamiać gry, ale nie jest do tego stworzony. Dla porównania, za mniej niż połowę jego ceny można złożyć wydajny komputer PC, który poradzi sobie z Cyberpunkiem 2077 w 60 klatkach na ultra ustawieniach. Całą przygodę podsumował prostymi słowami: „To jest fajne i w ogóle, ale nie róbcie tego”. Trudno się nie zgodzić — w końcu wydawanie tysięcy dolarów na sprzęt AI, by grać w gry, to dość ekscentryczne hobby.