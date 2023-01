Cyberpunk 2077 otrzymał aktualizację dodającą nowe opcje graficzne

Deweloperzy poinformowali o udostępnieniu nowej łatki – jeżeli jednak czekacie na nową zawartość w grze, to nie mamy dla Was dobrych wieści.

Jeszcze wczoraj informowaliśmy Was o zmianach w bazie platformy Steam, które sugerowały, że gra Cyberpunk 2077 może niedługo otrzymać kolejną aktualizację. Okazało się, iż wszelkie spekulacje były jak najbardziej trafne, ponieważ dzisiaj przedstawiciele polskiego studia CD Projekt RED rzeczywiście poinformowali o udostępnieniu kolejnej łatki. Niestety, jeżeli nastawialiście się na dodanie nowej zawartości do gry, musimy Was rozczarować.

Cyberpunk 2077 – aktualizacja z nowymi opcjami graficznymi jest już dostępna

Na oficjalnym profilu gry w serwisie społecznościowym Twitter pojawił się dziś wpis informujący, że aktualizacja jest już dostępna dla wersji na komputery osobiste. Patch wprowadza do gry wsparcie dla technologii NVIDIA DLSS 3 oraz NVIDIA Reflex na obsługujących te technologie sprzętach.

Wczytywanie ramki mediów.