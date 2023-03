Dlaczego Johnny Silverhand był wredny? CDPR ujawnia ciekawe szczegóły

Wszyscy kochają Keanu Reeves’a. A przynajmniej większość. I to właśnie dlatego, jak podaje serwis Eurogamer, CD Projekt RED stanęło przed bardzo trudnym zadaniem przy tworzeniu gry Cyberpunk 2077. Już tłumaczymy.

Johnny Silverhand musiał być wredny. Tylko dlaczego?

Dla przypomnienia: wspomniany aktor zagrał jako Johnny Silverhand we wspomnianej produkcji. I, jak zapewne doskonale to sami pamiętacie, Johnny, przynajmniej na początku gry, był bardzo nieprzyjazny w stosunku do głównego bohatera.