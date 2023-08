Cyberpunk 2077 2.0 z nowymi szczegółami. RED-zi ujawniają zmiany w systemie policji

Nowy system wprowadzony w aktualizacji 2.0 będzie surowszy dla osób, które chcą prowadzić w Night City bandyckie życie. Studio obiecuje, że kary będą cięższe, a przestępcy bezwzględnie ścigani przez funkcjonariuszy prawa. Policjanci staną się bardziej bezlitośni, a gracze mogą liczyć na dokładniejszy wskaźnik poziomu zaangażowania policji.

Kara dla tych, którzy nie przestrzegają prawa musi być surowa – nie możemy zachęcać cyberpsycholi do biegania po mieście i strzelania do kogo popadnie, nawet w Night City. Interfejs wyraźnie wskaże wszystkie poziomy zaangażowania policji — tzw. Heat. Dla tych, którzy osiągną maksymalny jego poziom, czyli 5 gwiazdek, mamy niespodziankę w postaci mini-bossów Max Tac o różnych archetypach. Zamiast walki wolicie uciekać? To też jest opcja — przygotowaliśmy angażujące pościgi samochodowe i blokady dróg, aby Wam ją utrudnić.

Nowe NCPD jest bezlitosne. Gdy Was złapią, nie przyjmą żadnych łapówek ani kapitulacji.