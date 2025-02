Cuphead Limited Edition na Nintendo Switch w obniżonej cenie w sklepie Media Markt

Pojawiła się dobra okazja ku temu, by urozmaicić swoją kolekcję gier na Nintendo Switch. W sklepie Media Markt znajdziemy bowiem Cuphead Limited Edition w obniżonej cenie. Produkt przeceniono o 11%.

Cuphead Limited Edition na Nintendo Switch taniej w Media Markt

Zainteresowani fizycznym wydaniem Cuphead mogą zwrócić uwagę na ofertę sklepu Media Markt. Znajdziemy tam teraz Cuphead Limited Edition w nowej cenie – 209,99 zł na Nintendo Switch. Zestaw zawiera grę, dodatek The Delicious Last Course, odwracalną okładkę, 6 kart kolekcjonerskich, kartę członka oficjalnego fanklubu Cuphead oraz wysokiej jakości figurkę Bajecznej Czarki.