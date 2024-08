Cult of the Lamb z kolejną, dużą aktualizacją. Unholy Alliance oferuje masę nowości

Jak informowaliśmy jakiś czas temu, nowy dodatek do Cult of the Lamb zaoferuje kolorową przygodę . Twórcy przygotowali The Pilgrim Pack, w ramach którego gracze otrzymają interaktywny komiks pokazujący świat gry „takim, jakim nigdy wcześniej go nie widzieliśmy”. Wraz z dzisiejszą premierą DLC, produkcja doczekała się również kolejnej, dużej aktualizacji – Unholy Alliance.

Cult of the Lamb z aktualizacją Unholy Alliance

Cult of the Lamb doczekało się kolejnej, dużej aktualizacji, która dostępna jest dla graczy bezpłatnie. Po Sins of the Flesh, które wprowadziło nowości w styczniu 2024 roku, przyszła pora na Unholy Alliance. Tym razem popularna gra otrzymała między innymi rozgrywkę w trybie współpracy dla dwóch graczy, nową postać, struktury do wybudowania, runy, zadania czy cechy zwolenników, a także ulepszenia w zakresie Quality of Life.

Przy okazji przypomnijmy, że zadaniem graczy w Cult of the Lamb jest założeniem własnej sekty „w krainie fałszywych proroków”. W grze możemy zbierać i wykorzystywać różne zasoby, wznosić nowe budynki i przeprowadzać mroczne rytuały. Zainteresowani mogą eksplorować losowo generowany świat, a także walczyć z hordami wrogów i pokonywać innych przywódców sekt, by zyskać kolejnych wyznawców.