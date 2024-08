Cult of the Lamb wkrótce otrzyma nowe DLC. Interaktywny komiks w The Pilgrim Pack

Kolorowa przygoda w nowym dodatku do Cult of the Lamb.

Dwa lata temu na rynku zadebiutowało Cult of the Lamb od Massive Monster. Teraz deweloperzy mają dobre wieści dla wszystkich miłośników gry, bowiem wraz z nadchodzącą aktualizacją Unholy Alliance, zbliża się kolejne DLC. Mowa o The Pilgrim Pack, które tym razem zaoferuje interaktywny komiks cyfrowy.

Już za kilka dni zadebiutuje nowe DLC do Cult of the Lamb. The Pilgrim Pack zaoferuje graczom kolorową przygodę w postaci interaktywnego komiksu, który pokaże świat gry „takim, jakim nigdy wcześniej go nie widzieliśmy”. Pojawią się nie tylko nowe postaci i zadania, ale również kolejne tajemnice do odkrycia, nowe stroje czy dekoracje.

Jeśli zaś chodzi o wspomnianą aktualizację, wprowadzi ona do popularnej gry między innymi rozgrywkę w trybie współpracy dla dwóch graczy. Pojawi się także nowa postać, jak również budynki, runy, zadania czy cechy towarzyszy. Unholy Alliance będzie dostępne bezpłatnie na wszystkich platformach, na których zagramy w Cult of the Lamb.

W Cult of the Lamb gracze wcielają się w opętanego baranka, ocalonego od zagłady przez złowieszczego nieznajomego. Teraz muszą spłacić swój dług, zbierając jego wiernych wyznawców. Załóż własną sektę w krainie fałszywych proroków, ruszaj do zróżnicowanych i tajemniczych regionów, aby stworzyć lojalną społeczność wyznawców i szerzyć słowo. W ten sposób twój kult stanie się jedynym prawdziwym. – głosi opis gry Cult of the Lamb.

Na zakończenie przypomnijmy, że Cult of the Lamb zadebiutowało 11 sierpnia 2022 roku. Gra dostępna jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Zainteresowanych tytułem zapraszamy do lektury: Cult of the Lamb – recenzja. W tym szaleństwie jest metoda.

Wczytywanie ramki mediów.