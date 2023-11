Cult of the Lamb wkrótce z nową zawartością. Nadchodzi update Sins of the Flesh

Deweloperzy ze studia Massive Monster przygotowują fanów na kolejne atrakcje.

Cult of the Lamb podbiło serca zarówno recenzentów, jak i samych graczy. Produckaj studia Massive Monster może pochwalić się „bardzo pozytywnymi” opiniami na Steam, a także świetną średnią ocen na Metacritic. Nic więc dziwnego, że deweloperzy cały czas wspierają i rozwijają swoją produkcję. Już niedługo – jak się okazuje – gra otrzyma kolejną porcję nowej zawartości. Twórcy podzielili się bowiem pierwszymi szczegółami na temat aktualizacji zatytułowanej Sins of the Flesh. Cult of the Lamb z pierwszymi szczegółami na temat aktualizacji Sins of the Flesh Zgodnie z zapowiedziami aktualizacja Sins of the Flesh do Cult of the Lamb ma zadebiutować na początku 2024 roku. Update będzie w pełni darmowy, a gracze mogą liczyć na nowe „funkcje” i „historie”, a także więcej – tajemniczych na ten moment – atrakcji. Massive Monster podkreśla, że zespół „ciężko pracował” nad wspomnianym patchem, a w ręce fanów trafi masa nowej zawartości.

Deweloperzy skorzystali również z okazji i przypomnieli, że Cult of the Lamb dostępne jest obecnie w promocyjnej cenie na Steam. Użytkownicy komputerów osobistych mogą skorzystać z 40% zniżki i kupić produkcję Massive Monster za 53,99 złotych. Oferta ważna jest do 28 listopada 2023 roku.

