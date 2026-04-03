Cult of the Lamb wraca w edycji definitywnej. Wszystkie dodatki w pakiecie

Jednym z takich przypadków zdecydowanie jest Cult of the Lamb. Które teraz doczeka się nowego wydania.
Edycja definitywna zmierza do Cult of the Lamb
Oficjalnie zapowiedziano bowiem Cult of the Lamb: Definitive Edition, które ukaże się w wersji pudełkowej na konsolach PlayStation 5 oraz Nintendo Switch. Bazową częścią tego pakietu jest oczywiście podstawowa wersja gry, która ukazała się w sierpniu 2022 roku. Ukazała się i z miejsca podbiła rynek. Dość powiedzieć, że podczas Golden Joystick Awards wybrano ją najlepszą produkcją indie, podczas gdy na Gayming Awards tytuł Massive Monster zgarnął nagrodę dla gry roku. Od tego czasu CotL było stale rozwijane i doczekało się zarówno mniejszych, jak i jednego większego rozszerzenia.
