Cult of the Lamb wraca w edycji definitywnej. Wszystkie dodatki w pakiecie

Maciej Petryszyn
2026/04/03 18:00
Często zdarza się, że to te najbardziej niepozorne produkcje okazują się ogromnymi sukcesami. Branża gier indie uwielbia takie historie.

Jednym z takich przypadków zdecydowanie jest Cult of the Lamb. Które teraz doczeka się nowego wydania.

Edycja definitywna zmierza do Cult of the Lamb

Oficjalnie zapowiedziano bowiem Cult of the Lamb: Definitive Edition, które ukaże się w wersji pudełkowej na konsolach PlayStation 5 oraz Nintendo Switch. Bazową częścią tego pakietu jest oczywiście podstawowa wersja gry, która ukazała się w sierpniu 2022 roku. Ukazała się i z miejsca podbiła rynek. Dość powiedzieć, że podczas Golden Joystick Awards wybrano ją najlepszą produkcją indie, podczas gdy na Gayming Awards tytuł Massive Monster zgarnął nagrodę dla gry roku. Od tego czasu CotL było stale rozwijane i doczekało się zarówno mniejszych, jak i jednego większego rozszerzenia.

W tym ostatnim wypadku mowa o Cult of the Lamb: Woolhaven. Dodatek ten zadebiutował na początku nowego roku i wprowadził ogrom nowej zawartości, w tym zupełnie nową krainę. I Woolhaven także wejdzie w skład Definitive Edition, podobnie jak cztery opublikowane wcześniej pakiety – Cultist, Heretic, Sinful oraz Pilgrim. Każdy z nich to kolejna pula elementów kosmetycznych, a w niektórych przypadkach nawet nowe opowieści. Wcześniej każda z tych rzeczy dostępna była w ramach odrębnej odpłatności, ale nabywcy edycji definitywnej będą mieli wszystko zgromadzone w jednym miejscu.

Cult of the Lamb: Definitive Edition ukaże się w lipcu tego roku. Jeżeli zaś chodzi o przedsprzedaż, to ta ma ruszyć niedługo. Kiedy? Tego nie wiadomo, aczkolwiek sami twórcy mówią, że nastąpi to wcześniej niż się spodziewamy. Co ciekawe, w niektórych sklepach preordery faktycznie są już do kupienia. Przy nich widnieje dokładna data 17 lipca 2026 oraz cena wynosząca 59,99 dolarów.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

