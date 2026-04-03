Cult of the Lamb wraca w edycji definitywnej. Wszystkie dodatki w pakiecie

W tym ostatnim wypadku mowa o Cult of the Lamb: Woolhaven. Dodatek ten zadebiutował na początku nowego roku i wprowadził ogrom nowej zawartości, w tym zupełnie nową krainę. I Woolhaven także wejdzie w skład Definitive Edition, podobnie jak cztery opublikowane wcześniej pakiety – Cultist, Heretic, Sinful oraz Pilgrim. Każdy z nich to kolejna pula elementów kosmetycznych, a w niektórych przypadkach nawet nowe opowieści. Wcześniej każda z tych rzeczy dostępna była w ramach odrębnej odpłatności, ale nabywcy edycji definitywnej będą mieli wszystko zgromadzone w jednym miejscu.

Cult of the Lamb: Definitive Edition ukaże się w lipcu tego roku. Jeżeli zaś chodzi o przedsprzedaż, to ta ma ruszyć niedługo. Kiedy? Tego nie wiadomo, aczkolwiek sami twórcy mówią, że nastąpi to wcześniej niż się spodziewamy. Co ciekawe, w niektórych sklepach preordery faktycznie są już do kupienia. Przy nich widnieje dokładna data 17 lipca 2026 oraz cena wynosząca 59,99 dolarów.