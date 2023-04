Cult of the Lamb z dużą aktualizacją. Do gry trafiła darmowa zawartość

Przychodzimy z dobrą wiadomością dla wszystkich miłośników gry Cult of the Lamb . Jak podaje między innymi serwis Games Radar , przedstawiciele studia Massive Monster udostępnili dziś całkiem sporą aktualizację pod tytułem Relics of the Old Faith do wspomnianej produkcji. Zanim przejdziemy do szczegółów, warto zaznaczyć, że z tej okazji podstawowa wersja gry została przeceniona w sklepach Steam oraz GOG (o 35%, jest to największa obniżka od momentu premiery).

Cult of the Lamb – premiera darmowej aktualizacji

Prawdopodobnie najważniejszą atrakcją jest wprowadzenie nowego trybu fabularnego post-game. Oznacza to, że do jego odblokowania musimy pokonać ostatniego bossa z podstawowej wersji gry – wówczas uzyskamy dostęp do wielu nowych wyzwań i aktywności. Oprócz tego w grze pojawi się system reliktów, czyli potężnych artefaktów, które umożliwią korzystanie z nowych umiejętności podczas walki. Warto dodać, że nasz bohater będzie mógł wreszcie wykonywać znacznie potężniejsze, ciężkie ataki. Do tego wszystkiego dojdą także pomniejsze zmiany, m.in. przebudowane lochy, nowe rodzaje wiernych oraz zadania, których mogą się podjąć, czy tryb fotograficzny.