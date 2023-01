Przedstawiciele studia Massive Monster poinformowali, że gra Cult of the Lamb otrzyma darmową aktualizację w bieżącym roku. We wpisie na oficjalnym profilu produkcji na Twitterze deweloperzy pokazali, że wśród nowości znajdziemy między innymi ciężkie ataki oraz nowy poziom trudności.

Darmowa aktualizacja do gry Cult of the Lamb

Obiecują również ważne zmiany typu quality of life; najprawdopodobniej możemy spodziewać się technicznych usprawnień oraz funkcji, o które pytała sama społeczność.