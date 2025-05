Cuda się zdarzają w pierwszym zwiastunie. Keanu Reeves jako anioł

Lionsgate opublikowało pierwszy zwiastun filmu Cuda się zdarzają, który będzie pełnometrażowym debiutem reżyserskim Aziza Ansariego. Komedia z Keanu Reevesem, Sethem Rogenem i samym Ansarim w rolach głównych trafi na ekrany już jesienią tego roku.

Cuda się zdarzają – pierwszy zwiastun nowego filmu z Keanu Reevesem

Film opowiada historię Gabriela (Keanu Reeves), który jest „budżetowym aniołem stróżem”. Pewnego dnia zauważa Arja (Aziz Ansari)— pechowego mężczyznę, który wykonuje drobne prace dla bogatego bywalca salonów o imieniu Jeff (Seth Rogen). Gdy Arj zasypia w jednej z budek w restauracji Denny’s, sięga dna — jego samochód zostaje odholowany z parkingu lokalu. Gabriel postanawia wkroczyć do akcji i przekonać Arja, że bogactwo Jeffa nie rozwiąże jego problemów, zamieniając życie obu mężczyzn. Plan jednak zawodzi, ponieważ dzięki majątkowi Jeffa problemy Arja faktycznie się rozwiązują. W wyniku porażki Gabriel traci skrzydła i zostaje zesłany na Ziemię, by żyć wśród ludzi, podczas gdy Arj przejmuje ciało i życie Jeffa. Gabriel zostaje współlokatorem wyrzuconego z własnego życia Jeffa, a wszystko, co do tej pory zrobił jako anioł, zaczyna się wokół nich rozpadać.