Crystal Project pozytywnie zaskakuje graczy. Świetnie przyjęta produkcja jest do wypróbowania za darmo

Crystal Project to gra, która łączy magiczne historie znane z serii Final Fantasy z klockowym światem przypominającym Minecrafta. Jest to nieliniowe jRPG od dewelopera Andrew Willmana. Gra właśnie trafiła na PlayStation 5 w formie darmowego demo dostępnego przez ograniczony czas.

Crystal Project ląduje na PS5 z darmowym demem

Tytuł zadebiutował pierwotnie w 2022 roku na PC jako drużynowe RPG, w którym gracz sam kreuje swoją przygodę. Oceny graczy na Steam są bardzo pozytywne, więc to całkiem niezła zachęta dla użytkowników konsoli PlayStation 5. Na czym polega Crystal Project? Podczas eksploracji otwartego, nieliniowego świata, gracze zdobywają Kryształy, odblokowują klasy postaci, uczą się nowych umiejętności i opracowują strategie walki, szczególnie przy starciach z najpotężniejszymi bossami. Swoboda działania sprawia, że możliwości są praktycznie nieograniczone.