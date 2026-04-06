Crystal Project pozytywnie zaskakuje graczy. Świetnie przyjęta produkcja jest do wypróbowania za darmo

Gdy Final Fantasy spotyka Minecrafta, wówczas powstaje nowe, całkiem intrygujące RPG w postaci Crystal Project.
Crystal Project to gra, która łączy magiczne historie znane z serii Final Fantasy z klockowym światem przypominającym Minecrafta. Jest to nieliniowe jRPG od dewelopera Andrew Willmana. Gra właśnie trafiła na PlayStation 5 w formie darmowego demo dostępnego przez ograniczony czas.
Tytuł zadebiutował pierwotnie w 2022 roku na PC jako drużynowe RPG, w którym gracz sam kreuje swoją przygodę. Oceny graczy na Steam są bardzo pozytywne, więc to całkiem niezła zachęta dla użytkowników konsoli PlayStation 5. Na czym polega Crystal Project? Podczas eksploracji otwartego, nieliniowego świata, gracze zdobywają Kryształy, odblokowują klasy postaci, uczą się nowych umiejętności i opracowują strategie walki, szczególnie przy starciach z najpotężniejszymi bossami. Swoboda działania sprawia, że możliwości są praktycznie nieograniczone.
Dzięki darmowej wersji demo na PS5, Crystal Project otrzymuje drugą szansę na dotarcie do szerszej publiczności. Gracze na Reddicie (r/JRPG) określają produkcję jako “jeden z najlepszych RPG-ów”, co przekłada się na rosnące zainteresowanie użytkowników konsoli Sony. Jeden z uzytkowników napisał:
Ta gra jest po prostu tak dobra. Nigdy nie byłem wielkim fanem platformówek, więc umieszczenie ich w RPG w stylu Final Fantasy wydawało mi się dziwne, ale to działa świetnie. Nie potrafię wskazać innej gry, w której eksploracja byłaby tak satysfakcjonująca, odblokowywanie klas postaci, bo znalazłeś losową dziurę w ścianie w przypadkowej jaskini albo otworzyłeś opcjonalne drzwi z małą ścieżką w rogu, która prowadzi do podziemnego świata obejmującego całą mapę, który możesz przechodzić przez wiele rozgrywek i nadal go nie znaleźć. To po prostu mnie zachwyca.
Crystal Project oferuje doświadczenie znane fanom klasycznych odsłon Final Fantasy, ale w bardziej kompaktowym świecie i z voxelową oprawą graficzną. Twórcy zachęcają graczy do eksploracji i podejmowania własnych decyzji, co oddaje opis gry:
Eksploruj świat, znajdź Kryształy i wypełnij przepowiednię, aby przywrócić równowagę krainie Sequoia. …A może wolisz spędzić czas na zbieraniu wyjątkowego ekwipunku i artefaktów? Albo oswajać dziwne stworzenia i uzupełniać wszystkie wpisy w swoim archiwum? A może wolisz polować na każdego potwora i pokonać najtrudniejszych bossów świata. A może wolisz podróżować na najdalsze krańce krainy i odkrywać jej największe tajemnice. Wybór należy do ciebie – tak jak powinno być! A może jednak nie? Mówi się, że ci, którzy zbaczają z wyznaczonej ścieżki, zostaną ukarani, zabici albo spotka ich coś gorszego. Może dla własnego dobra powinieneś po prostu zbierać Kryształy, tak jak wszyscy inni. Ale gdzie w tym byłaby przygoda?
Gra oferuje taktyczne walki, możliwość tworzenia własnych buildów, progresję w stylu Metroidvanii oraz ogromny świat do eksploracji. Twórcy zachęcają także do eksperymentowania ze składem drużyny. Crystal Project jest obecnie dostępne do darmowego sprawdzenia na PlayStation 5 w formie dema i wszystko wskazuje na to, że warto to zrobić.
