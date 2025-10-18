Crypt Custodian, Vampyr i Mortal Kombat 11 w promocji. Najlepsze oferty w Nintendo eShop

W cyfrowym sklepie Nintendo eShop ruszyła nowa wyprzedaż, w której znalazło się prawie sto tytułów w niższych cenach. Wybraliśmy dla Was 10 najciekawszych ofert, które warto rozważyć podczas piątkowych zakupów.
Najlepsze promocje na gry Nintendo Switch – październik 2025
- Crypt Custodian – 56 zł (-30%) – Nowa metroidvania o złośliwym kocie Pluto, który po śmierci zostaje skazany na sprzątanie zaświatów. Produkcja Kyle’a Thompsona, twórcy Islets, ma 97% pozytywnych recenzji na Steamie.
- Mortal Kombat 11 – 20,90 zł (-90%) – Jedna z najlepszych bijatyk tej generacji w rekordowo niskiej cenie. Brutalne pojedynki, bogaty roster postaci i klasyczny tryb fabularny.
- Vampyr – 33,98 zł (-80%) – Mroczne RPG akcji od studia Dontnod. Wcielamy się w lekarza-wampira rozdartą między moralnością a pragnieniem krwi.
- Chants of Sennaar – 53,40 zł (-40%) – Gra logiczna o odtwarzaniu starożytnych języków i łączeniu podzielonego świata.
- Sniper Elite 3 Ultimate Edition – 21 zł (-85%) – Klasyczna strzelanka snajperska z rozgrywką w Afryce Północnej. Świetny wybór dla fanów taktycznych FPS-ów.
- Dorfromantik – 44,99 zł (-25%) – Relaksująca gra logiczna o budowaniu idyllicznych krajobrazów z heksagonalnych kafelków.
- Spiritfall – 48 zł (-40%) – Roguelite akcji z piękną animacją i płynną walką. Połączenie Hadesa z platformówką.
- Trinity Fusion – 24 zł (-70%) – Dynamiczny roguelite science fiction z trójwymiarowymi poziomami i szybką akcją.
- Raji: An Ancient Epic – 24,75 zł (-75%) – Indyjska przygoda inspirowana mitologią i sztuką, pełna efektownych walk i klimatycznej muzyki.
Wszystkie gry można kupić bezpośrednio w sklepie Nintendo eShop. Ceny obowiązują do końca października, ale część promocji może zakończyć się wcześniej.
