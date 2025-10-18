Crypt Custodian, Vampyr i Mortal Kombat 11 w promocji. Najlepsze oferty w Nintendo eShop

W cyfrowym sklepie Nintendo eShop ruszyła nowa wyprzedaż, w której znalazło się prawie sto tytułów w niższych cenach. Wybraliśmy dla Was 10 najciekawszych ofert, które warto rozważyć podczas piątkowych zakupów.

Najlepsze promocje na gry Nintendo Switch – październik 2025

Wszystkie gry można kupić bezpośrednio w sklepie Nintendo eShop. Ceny obowiązują do końca października, ale część promocji może zakończyć się wcześniej.