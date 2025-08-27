Zaloguj się lub Zarejestruj

Crusader Kings 3 z ogromną zmianą. DLC ulepszy zapomnianą przez wielu kwestię

Mikołaj Berlik
2025/08/27 18:00
0
0

Coronations pozwoli graczom wyprawić uroczystą ceremonię.

Paradox Interactive zapowiedziało nowy pakiet wydarzeń do Crusader Kings 3. Dodatek zatytułowany Coronations zadebiutuje 9 września i skupi się na elemencie, który dotychczas był w grze traktowany bardzo pobieżnie – koronacjach władców.

Crusader Kings 3
Crusader Kings 3

Crusader Kings 3 – koronacje w nowym wydaniu

DLC pozwoli na zorganizowanie własnej ceremonii objęcia tronu lub uczestnictwo w koronacji innego władcy. Będzie to moment pełen politycznych intryg i okazja do zaprezentowania wizji swoich rządów. W trakcie wydarzenia gracze będą mogli składać obietnice – od poszerzania granic i utrzymania pokoju, po wspieranie rycerstwa albo biedniejszych warstw społecznych. Złamanie przysięgi sprowadzi jednak gniew poddanych i poważne konsekwencje polityczne.

Koronacje staną się także okazją do spotkania z innymi monarchami i wasalami. Ceremonia może posłużyć do umocnienia sojuszy, pozyskania poparcia możnych lub osłabienia pozycji przeciwników. Wprawdzie DLC nie zmieni fundamentów mechaniki Crusader Kings 3, ale znacząco podniesie rangę wydarzenia, które dotąd było marginalizowane.

GramTV przedstawia:

Pakiet Coronations wymaga podstawowej wersji gry i będzie dostępny osobno lub w zestawie Chapter IV. To kolejny krok Paradoxu w rozbudowie jednej z najpopularniejszych strategii ostatnich lat.

Crusader Kings 3 zadebiutowało 1 września 2020 roku na PC, a od marca 2022 roku dostępne jest także na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/1158310/view/509589459369460255

Tagi:

News
PC
strategia
PlayStation 5
Crusader Kings 3
Crusader Kings III
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112