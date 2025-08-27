Crusader Kings 3 z ogromną zmianą. DLC ulepszy zapomnianą przez wielu kwestię

Paradox Interactive zapowiedziało nowy pakiet wydarzeń do Crusader Kings 3. Dodatek zatytułowany Coronations zadebiutuje 9 września i skupi się na elemencie, który dotychczas był w grze traktowany bardzo pobieżnie – koronacjach władców.

Crusader Kings 3 – koronacje w nowym wydaniu

DLC pozwoli na zorganizowanie własnej ceremonii objęcia tronu lub uczestnictwo w koronacji innego władcy. Będzie to moment pełen politycznych intryg i okazja do zaprezentowania wizji swoich rządów. W trakcie wydarzenia gracze będą mogli składać obietnice – od poszerzania granic i utrzymania pokoju, po wspieranie rycerstwa albo biedniejszych warstw społecznych. Złamanie przysięgi sprowadzi jednak gniew poddanych i poważne konsekwencje polityczne.