Crusader Kings 3 przeniesie nas do Azji Wschodniej. Paradox dzieli się szczegółami DLC All Under Heaven

Paradox Interactive nie zwalnia tempa. Zaledwie kilka tygodni po premierze Khans of the Steppe studio zapowiedziało kolejne rozszerzenie do Crusader Kings III – All Under Heaven. Twórcy zapowiadają największe rozbudowanie mapy od czasu premiery gry, wzbogacając ją o nowe mechaniki i systemy w Azji Wschodniej.

Crusader Kings 3 – nowe informacje o dodatku All Under Heaven

Dodatek do Crusader Kings 3 otworzy przed graczami możliwość rozgrywki w Chinach, Japonii i Azji Południowo-Wschodniej. Każdy z regionów otrzyma własne, unikalne zasady działania – od rządów opartych na zasługach w Chinach, przez dziedziczny system szogunatu w Japonii, aż po mandalowe struktury państw hinduistycznych i buddyjskich w południowej Azji.