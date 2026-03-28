Crunchyroll wskazuje nowego króla mrocznego fantasy. Mocny kandydat do anime roku 2026

Platforma Crunchyroll zwraca uwagę na rosnącą popularność anime Sentenced to Be a Hero, które stało się jednym z największych hitów sezonu zimowego 2026. Platforma sugeruje, że jest to bardzo mocny kandydat do tytułu najlepszego nowego anime roku. TEN NEWS ZAIWERA SPOILERY.

Czy Sentenced to Be a Hero jest faktycznie takie dobre?

Akcja serii toczy się w brutalnym, średniowiecznym świecie zagrożonym przez tajemniczą plagę demonów. Społeczeństwo broni się dzięki tak zwanym bohaterom, którzy w rzeczywistości są skazańcami zmuszonymi do walki jako forma ekstremalnej kary. Głównym bohaterem jest Xylo Forbartz, dowodzący oddziałem przypominającym “Suicide Squad”. Jednak to nie on skradł największą uwagę widzów. Choć część fanów wskazuje na Boginię Miecza Teorittę, to największym objawieniem okazała się Patausche Kivia, czyli Święta Rycerka i kapitan Trzynastego Zakonu. Głosu w angielskiej wersji użycza jej Dawn M. Bennett, która podkreśla wyjątkowość postaci: