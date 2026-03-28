Crunchyroll wskazuje nowego króla mrocznego fantasy. Mocny kandydat do anime roku 2026

Nowe anime nabiera sporej popularności, zwłaszcza za sprawą jednej wyróżniającej się postaci.
Platforma Crunchyroll zwraca uwagę na rosnącą popularność anime Sentenced to Be a Hero, które stało się jednym z największych hitów sezonu zimowego 2026. Platforma sugeruje, że jest to bardzo mocny kandydat do tytułu najlepszego nowego anime roku. TEN NEWS ZAIWERA SPOILERY.
Czy Sentenced to Be a Hero jest faktycznie takie dobre?
Akcja serii toczy się w brutalnym, średniowiecznym świecie zagrożonym przez tajemniczą plagę demonów. Społeczeństwo broni się dzięki tak zwanym bohaterom, którzy w rzeczywistości są skazańcami zmuszonymi do walki jako forma ekstremalnej kary. Głównym bohaterem jest Xylo Forbartz, dowodzący oddziałem przypominającym “Suicide Squad”. Jednak to nie on skradł największą uwagę widzów. Choć część fanów wskazuje na Boginię Miecza Teorittę, to największym objawieniem okazała się Patausche Kivia, czyli Święta Rycerka i kapitan Trzynastego Zakonu. Głosu w angielskiej wersji użycza jej Dawn M. Bennett, która podkreśla wyjątkowość postaci:
Uwielbiam to, że Kivia potrafi się rozwijać. Jest gotowa zmienić zdanie, gdy pojawiają się nowe informacje. Potrafi dostrzec, że coś jest nie tak i to niezwykle odświeżające dla tego typu bohaterów.
Kivia zostaje wprowadzona jako bezkompromisowa obrończyni prawa, gotowa oddać życie za swoją misję. Początkowo gardzi Xylo jako bohaterem, ale z czasem zaczyna rozumieć jego rolę i motywacje. Ich relacja stopniowo się rozwija. Największy przełom w historii Kivii następuje, gdy odkrywa, że jej własny wuj Marlen Kivia jest częścią organizacji Coexisterów, którzy wierzą, że ludzkość powinna poddać się demonom zamiast walczyć. Gdy Kivia konfrontuje go z prawdą, ten próbuje ją zabić. Ostatecznie bohaterka przeżywa i zabija zdrajcę, przebijając go mieczem z taką siłą, że ostrze łamie się w jego ciele.
Postać Kivii wyróżnia się na tle gatunku dzięki swojej moralnej złożoności i gotowości do kwestionowania własnych przekonań. To właśnie ta cecha sprawia, że dla wielu widzów stała się nową królową mrocznego fantasy, podobnie jak całe anime nowym królem. Sentenced to Be a Hero pokazuje, że nawet w świecie pełnym korupcji i beznadziei są bohaterowie, którzy naprawdę próbują zrobić to, co słuszne, nawet jeśli cena jest ogromna.
