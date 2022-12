Crossfire: Legion – dziś premiera RTSa od twórców Homeworld: Deserts of Kharak

O Crossfire: Legion mogliście słyszeć już wcześniej. Produkcja autorstwa Blackbird Interactive od maja 2022 roku była dostępna w ramach usługi Early Access. Dziś gra debiutuje w wersji 1.0, a jeśli chcielibyście ją przetestować, to jest ku temu świetna okazja. Strategia od twórców Homeworld: Deserts of Kharak jest dostępna na Steam w ramach darmowego weekendu. Jeśli RTS przypadnie Wam do gustu, to do 15 grudnia będziecie mogli nabyć go z 34% zniżką.

Darmowy weekend z Crossfire: Legion

Crossfire: Legion to strategia czasu rzeczywistego, której akcja toczy się w uniwersum Crossfire opracowanym na potrzeby strzelanek Crossfire i Crossfire X. Fabuła przeniesie nas do nieodległej lecz dystopijnej przyszłości. Twórcy przedstawią nam wizję pogrążonego w konflikcie świata, gdzie trwa walka o supremację ideologii między dwiema stronami: Black List i Global Risk. Gracze muszą przygotować własną armię, biorąc udział w bitwach zarówno w kampanii fabularnej, trybie potyczek, jak i w sieciowym multiplayerze.



“W bliskiej przyszłości w uniwersum Crossfire społeczeństwo chyli się ku upadkowi. Walcz na szczycie drapaczy chmur, przedzieraj się przez moczary albo infiltruj pilnie strzeżone bazy wojskowe, poznając głównych bohaterów i cele trzech rywalizujących ze sobą frakcji. Weź udział w kampanii fabularnej i rzuć świat do swych stóp” – czytamy w opisie gry na Steam.



Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat samej rozgrywki, to zachęcam Was do zapoznania się z naszymi wrażeniami. Muradin miał okazję testować grę przedpremierowo, a swoimi spostrzeżeniami podzielił się tutaj. Na koniec zaznaczmy, że Crossfire: Legion jest dostępne wyłącznie na PC.