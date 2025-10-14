Zaloguj się lub Zarejestruj

Croc doczekał się edycji dla kolekcjonerów trofeów. Platinum Edition dostępne w ramach aktualizacji

Patrycja Pietrowska
2025/10/14 12:00
Croc: Legend of the Gobbos w Platinum Edition.

Croc: Legend of the Gobbos doczeka się specjalnej aktualizacji zatytułowanej „Platinum Edition”. Udoskonalona wersja jest już dostępna na PC za pośrednictwem Steam, gdzie debiutuje po raz pierwszy. Gracze posiadający grę na istniejących platformach, takich jak Xbox Series, Xbox One, Switch oraz GOG, otrzymają pakiet nowości już 16 października.

Croc: Legend of the Gobbos
Croc: Legend of the Gobbos

Nowa wersja Croc: Legend of the Gobbos wprowadza trofea i szereg ulepszeń

Wprowadzenie nowej edycji zamiast standardowej łatki było koniecznością podyktowaną restrykcjami nałożonymi na konsolach PlayStation. Twórcy wyjaśnili, że pierwotna wersja Croc: Legend of the Gobbos nie zawierała wystarczającej liczby trofeów, by umożliwić zdobycie Platynowego Trofeum, a regulamin PlayStation nie pozwala na proste dodanie brakujących osiągnięć za pomocą zwykłego patcha. Dlatego jedynym skutecznym rozwiązaniem okazało się wypuszczenie nowej wersji gry z gruntownie rozbudowanym zestawem osiągnięć, co z kolei nadało jej nazwę „Platinum Edition”.

Ponadto Croc: Legend of the Gobbos Platinum Edition wprowadza znaczące nowości i ulepszenia jakości życia. Pojawił się między innymi nowy tryb rozgrywki oparty na próbach czasowych, nazwany Time Attack. Wprowadzono też funkcję ułatwiającą personalizację dźwięku w menu głównym, umożliwiając przełączanie między różnymi miksami głównego motywu muzycznego Croc.

GramTV przedstawia:

System dystrybucji nowej wersji różni się w zależności od platformy, na której gracze posiadają tytuł. Posiadacze gry na Switchu, Xbox One, Xbox Series oraz GOG (PC) otrzymają Platinum Edition jako standardową aktualizację. Z kolei użytkownicy konsol PlayStation 5 i PlayStation 4 będą widzieli nową edycję gry jako oddzielny tytuł do pobrania. Niemniej jednak, obecni właściciele Croc: Legend of the Gobbos na PS4 i PS5 otrzymają możliwość pobrania i gry w Platinum Edition jako darmowe ulepszenie.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/10/croc-legend-of-the-gobbos-platinum-edition-update-announced

Patrycja Pietrowska

