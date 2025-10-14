Croc doczekał się edycji dla kolekcjonerów trofeów. Platinum Edition dostępne w ramach aktualizacji

Croc: Legend of the Gobbos doczeka się specjalnej aktualizacji zatytułowanej „Platinum Edition”. Udoskonalona wersja jest już dostępna na PC za pośrednictwem Steam, gdzie debiutuje po raz pierwszy. Gracze posiadający grę na istniejących platformach, takich jak Xbox Series, Xbox One, Switch oraz GOG, otrzymają pakiet nowości już 16 października.

Nowa wersja Croc: Legend of the Gobbos wprowadza trofea i szereg ulepszeń

Wprowadzenie nowej edycji zamiast standardowej łatki było koniecznością podyktowaną restrykcjami nałożonymi na konsolach PlayStation. Twórcy wyjaśnili, że pierwotna wersja Croc: Legend of the Gobbos nie zawierała wystarczającej liczby trofeów, by umożliwić zdobycie Platynowego Trofeum, a regulamin PlayStation nie pozwala na proste dodanie brakujących osiągnięć za pomocą zwykłego patcha. Dlatego jedynym skutecznym rozwiązaniem okazało się wypuszczenie nowej wersji gry z gruntownie rozbudowanym zestawem osiągnięć, co z kolei nadało jej nazwę „Platinum Edition”.