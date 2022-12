Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion – zabawna wpadka twórców

Premiera Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion już za nami, dzięki czemu gracze znów mają okazję, by przenieść się do świata kultowej gry. Spostrzegawcze oko jednego z fanów dostrzegło wśród tekstur dziwne, ale całkiem znajome logo. Wszystko wskazuje na to, że Square Enix zaliczyło małą wpadkę.

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion – wpadka ze znakiem wodnym

Naszą uwagę na tę ciekawostkę zwrócił portal pcgamer.com. Użytkownik Twittera o nicku SchrodingersBBSeal zauważył, że na jednej z grafik znajduje się logo Getty Images, amerykańskiej agencji prowadzającej bank zdjęć, ujęć filmowych, wideo i muzyki. W praktyce oznacza to mniej więcej tyle, że któryś z twórców skorzystał z grafiki bez wcześniejszego zapłacenia za taką możliwość. Nieładnie, oj nieładnie. Aż ciśnie się na usta fraza: A Tobie byłoby miło gdyby ktoś spiracił Twoją grę?



Trzeba przyznać, że to całkiem zabawna wpadka, jednak z obowiązku musimy pogrozić twórcom palcem. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion i obejrzeć premierowy trailer, zachęcam do zapoznania się z tym tekstem.

Wczytywanie ramki mediów.