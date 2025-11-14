Zaloguj się lub Zarejestruj

36 lat później, ale stało się! Goku i Gohan połączeni fuzją za pomocą kolczyków Potara

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/14 14:30
Fuzja Goku i Gohana mogła odmienić losy walki z Buu. Po 36 latach możemy zobaczyć jak wyglądałoby połączenie kultowych bohaterów z uniwersum Dragon Ball.

Franczyza Dragon Ball jest ogromna, kultowa, ale spośród wszystkich odsłon jakie ujrzały światło dzienne to Dragon Ball Z wciąż uchodzi za najlepszą. W Sadze Buu, w której Wojownicy Z stają do walki z jednym z najpotężniejszych przeciwników w historii serii prawie doszło do fuzji Goku z jego synem Gohanem za pomocą kolczyków Potara. Ten pomysł się nie udał, a Gohan został wchłonięty przez Buu, ale fani do dziś zastanawiali się jak wyglądałoby takie połączenie głównych bohaterów. Teraz jeden z użytkowników odtworzył tę scenę, ukazując fuzję w sposób, jakiego nie powstydziliby się sami twórcy.

Gohan vs. Buu
Gohan vs. Buu

Tak wyglądałaby fuzja Goku i Gohana

Przypomnijmy: kolczyki Potara dawały bohaterom unikalną możliwość połączenia się, łącząc nie tylko ich moce, ale wielokrotnie je zwielokrotniając. Gohan miał połączyć siły ze swoim ojcem, lecz nigdy do tego nie doszło. Teraz jednak viralowy klip po raz pierwszy pokazuje, jak mogła wyglądać ich fuzja. Gohan po odblokowaniu ukrytego potencjału przez Starego Kaioshina, wreszcie spełnił to, co zapowiadano o nim od Sagi Saiyan. Dorównał swojemu ojcu, lecz tuż przed ich planowaną fuzją zgubił kolczyk Potara co znacząco utrudniło pokonanie potężnego Buu.

Potencjalna fuzja Gohana i Goku przy użyciu kolczyków Potara od lat była jednym z największych “co by było, gdyby” wśród fanów Dragon Ball. Choć Vegito okazał się imponującym zamiennikiem i jednym z najpotężniejszych wojowników w historii serii, tak połączenie Gohana i Goku uczyniłoby ich duet niemal niepowstrzymanym. Teraz jednak viralowy klip po raz pierwszy pokazuje, jak mogła wyglądać ich fuzja.

YouTuber i użytkownik serwisu X, LederleJr, stworzył niemal perfekcyjną animację przedstawiającą tę niedoszłą fuzję. Jakość wykonania jest tak wysoka, że wiele osób uznaje ją za oficjalny materiał, a udźwiękowienie zostało dopracowane w najmniejszych detalach.

Fuzja Goku i Gohana, która mogłaby nosić imię Gokuhan lub Gohanku, wygląda jak idealne połączenie ojca i syna. Szkoda, że nigdy nie pokazano jej w kanonie, ale jeśli Dragon Ball rzeczywiście powróci... to kto wie?

Źródło:https://screenrant.com/dragon-ball-z-anime-goku-gohan-fusion-anime-fan-film

Tagi:

Popkultura
Japonia
bohaterowie
popkultura
anime
animacja
fani
Dragon Ball
manga
viral
Dragon Ball Z
fuzja
Dragon Ball Daima
Goku
Dragon Ball GT
Dragon Ball Super
Gohan
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

