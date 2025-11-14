36 lat później, ale stało się! Goku i Gohan połączeni fuzją za pomocą kolczyków Potara

Franczyza Dragon Ball jest ogromna, kultowa, ale spośród wszystkich odsłon jakie ujrzały światło dzienne to Dragon Ball Z wciąż uchodzi za najlepszą. W Sadze Buu, w której Wojownicy Z stają do walki z jednym z najpotężniejszych przeciwników w historii serii prawie doszło do fuzji Goku z jego synem Gohanem za pomocą kolczyków Potara. Ten pomysł się nie udał, a Gohan został wchłonięty przez Buu, ale fani do dziś zastanawiali się jak wyglądałoby takie połączenie głównych bohaterów. Teraz jeden z użytkowników odtworzył tę scenę, ukazując fuzję w sposób, jakiego nie powstydziliby się sami twórcy.

Tak wyglądałaby fuzja Goku i Gohana

Przypomnijmy: kolczyki Potara dawały bohaterom unikalną możliwość połączenia się, łącząc nie tylko ich moce, ale wielokrotnie je zwielokrotniając. Gohan miał połączyć siły ze swoim ojcem, lecz nigdy do tego nie doszło. Teraz jednak viralowy klip po raz pierwszy pokazuje, jak mogła wyglądać ich fuzja. Gohan po odblokowaniu ukrytego potencjału przez Starego Kaioshina, wreszcie spełnił to, co zapowiadano o nim od Sagi Saiyan. Dorównał swojemu ojcu, lecz tuż przed ich planowaną fuzją zgubił kolczyk Potara co znacząco utrudniło pokonanie potężnego Buu.