Crimson Desert z epickim pojedynkiem z mecha-smokiem. Pearl Abyss pokazuje moc swojego RPG

Mikołaj Berlik
2025/10/14 10:30
IGN zaprezentowało fragment rozgrywki z nadchodzącego tytułu, który łączy fantasy z technologicznym rozmachem.

Pearl Abyss zaprezentowało nowy fragment rozgrywki z Crimson Desert, w którym główny bohater – Kliff – staje do walki z mechanicznym smokiem. Materiał opublikowany przez IGN pokazuje jedną z najbardziej widowiskowych sekwencji w nadchodzącym RPG akcji.

Crimson Desert – starcie z mecha-smokiem Golden Star

W zaprezentowanej walce Kliff wyrusza do opuszczonej fortecy, by zmierzyć się z Golden Star, ogromnym smokiem-robotem, strzegącym rdzenia potężnej latającej fortecy. Starcie toczy się w kilku fazach – boss wywołuje ogniste tornada, ostrzeliwuje gracza pociskami i wymaga wykorzystania pocisków EMP, by przebić się przez jego pancerz.

Po pierwszym etapie smok odrywa się od ziemi, a Kliff dosłownie wisi na jego grzbiecie, kontynuując walkę w powietrzu. W tym czasie na scenę wkracza również prawdziwy smok bohatera, który ściga maszynę, tworząc dynamiczną, filmową sekwencję.

Nowe nagranie potwierdza, że Crimson Desert stawia na widowiskową akcję, płynne animacje i połączenie klasycznego fantasy z elementami science fiction. Gra zadebiutuje 19 marca 2026 roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

Źródło:https://gamingbolt.com/crimson-desert-gameplay-highlights-boss-fight-against-giant-mecha-dragon

Mikołaj Berlik
