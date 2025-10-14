Crimson Desert z epickim pojedynkiem z mecha-smokiem. Pearl Abyss pokazuje moc swojego RPG

Pearl Abyss zaprezentowało nowy fragment rozgrywki z Crimson Desert, w którym główny bohater – Kliff – staje do walki z mechanicznym smokiem. Materiał opublikowany przez IGN pokazuje jedną z najbardziej widowiskowych sekwencji w nadchodzącym RPG akcji.

Crimson Desert – starcie z mecha-smokiem Golden Star

W zaprezentowanej walce Kliff wyrusza do opuszczonej fortecy, by zmierzyć się z Golden Star, ogromnym smokiem-robotem, strzegącym rdzenia potężnej latającej fortecy. Starcie toczy się w kilku fazach – boss wywołuje ogniste tornada, ostrzeliwuje gracza pociskami i wymaga wykorzystania pocisków EMP, by przebić się przez jego pancerz.