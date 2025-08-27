Crimson Desert otrzyma wydanie fizyczne. Pearl Abyss nawiązało współpracę z wydawcą Plaion

Studio Pearl Abyss ogłosiło, że globalną dystrybucją fizycznej edycji Crimson Desert zajmie się firma Plaion.

Crimson Desert to sandboksowa gra akcji z elementami przygodowymi, osadzona w rozległym i zróżnicowanym świecie Pywel, pięknym lecz bezlitosnym kontynencie. Gracze wcielą się w Kliffa, przywódcę grupy najemników znanej jako Greymanes, który wyrusza, by uratować te ziemie przed nadciągającą katastrofą. Jeśli interesuje was, aby mieć taki tytuł w kolekcji wydań fizycznych to mamy dobre wieści, ponieważ współpraca Pearl Abyss i wydawcy Plaion zaowocowała powstaniem fizycznej edycji Crimson Desert. Crimson Desert otrzyma wydanie fizyczne Craig McNicol, CEO Plaion Partners, podkreślił znaczenie współpracy z Pearl Abyss:

Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z Pearl Abyss, aby dostarczyć Crimson Desert graczom na całym świecie. Nasza globalna sieć i doświadczeni partnerzy regionalni pozwolą zapewnić fanom niezapomniane wrażenia. Ta współpraca to dowód naszego rosnącego zaangażowania w regionie Azji i Pacyfiku i potwierdzenie misji, aby stać się globalną siłą w branży wydawniczej gier wideo. Z kolei Kevin Kim, dyrektor ds. biznesowych w Pearl Abyss, zaznaczył, że partnerstwo z Plaion to kluczowy krok w ekspansji na rynki zagraniczne: Plaion już teraz okazuje się silnym partnerem w rozwoju na rynkach zagranicznych. Dzięki ich globalnemu zasięgowi możemy dotrzeć z Crimson Desert do jeszcze większej liczby graczy na całym świecie. Cieszymy się, że współpracujemy z dystrybutorem fizycznych edycji, który podziela naszą ambitną wizję przygody w pięknym, ale brutalnym świecie Pywel.

Czym w skrócie jest Crimson Desert? Podczas rozgrywki gracze będą mogli eksplorować rozległe krajobrazy Pywel, brać udział w dynamicznych i intensywnych starciach, walczyć z potężnymi potworami, zdobywać cenne łupy oraz śledzić rozbudowaną historię Kliffa i jego towarzyszy, a wszystko to w oprawie graficznej nowej generacji. Crimson Desert rozwijany przez twórców Black Desert Online, zapowiada się jako jedna z najciekawszych premier 2026 roku, łącząc rozgrywkę RPG z widowiskową akcją i otwartym światem.



Crimson Desert zadebiutuje na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC (Steam) w pierwszym kwartale 2026 roku.