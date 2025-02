Crimson Desert na nowym, długim gameplayu. Epickie starcie z bossem

Na najnowszym materiale z Crimson Desert możemy zobaczyć piętnaście minut rozgrywki. G łównym daniem jest walka ze Staglordem, czyli niezwykle groźnym przeciwnikiem, który atakuje równie szybko, co skutecznie. Przeciwnik posługuje się jednoręcznym mieczem oraz tarczą, która służy mu nie tylko do obrony. Na przykładzie tego bossa możemy zobaczyć dynamiczny i efektowny system walki, który spodoba się fanom gier akcji.

Crimson Desert może stać się kolejnym hitem prosto z Azji. Gra powstaje już od kilku lat, ale wciąż nie na wyznaczonej konkretnej daty premiery. Podczas ubiegłorocznego The Game Awards studio Pearl Abyss ujawniło, że ich produkcja zadebiutuje już w tym roku. Niedawno twórcy ujawnili wymagania sprzętowe w wersji na PC. Teraz przyszedł czas na prezentację nowego fragmentu rozgrywki, w którym możemy zobaczyć walkę z potężnym bossem.

Na gameplayu możemy również zobaczyć krótkie urywki z eksploracji. Świat gry w Crimson Desert zaoferuje rozległe tereny do zwiedzania, więc nie zabraknie pięknych widoków, ale także przeciwników do pokonania, czy skarbów do zdobycia.