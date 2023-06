Crime Boss: Rockay City zmierza na konsole. Znamy datę premiery

W momencie zapowiedzi o Crime Boss: Rockay City było całkiem głośno głównie za sprawę tego, że produkcja deweloperów z Ingame Studio napakowana jest gwiazdami, a trailer swoją cyfrową obecnością uświetnił Chuck Norris. Po materiałach z rozgrywki dużo osób postawiło jednak na tej grze krzyżyk, sugerując, że nie oferuje żadnych ciekawych oraz wyróżniających mechanik, co potwierdziło się w kiepskich ocenach po premierze. O tym czy warto zagrać w Crime Boss: Rockay City już wkrótce na własnej skórze będą mogli dowiedzieć się posiadacze konsol.

Crime Boss: Rockay City już wkrótce dostępne na konsolach

Deweloperzy z Ingame Studio oraz ekipa wydawnicza 505 Games poinformowali, że Crime Boss: Rockay City zadebiutuje na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X już 15 czerwca. Z tej okazji przygotowali również specjalny trailer, który znajdziecie poniżej. Warto dodać, że 5 września do sprzedaży trafią fizyczne wersje gry, które będą dostępne na obie konsole.



Crime Boss: Rockay City to gra akcji, za sprawą której przeniesiemy się do tytułowego miasta. Tętniąca życiem metropolia może przywodzić na myśl alternatywną wersję Miami. Opowieść wrzuci nas w środek wojny o terytorium i władzę w mieście. Po śmierci poprzedniego bossa wiele groźnych osobistości rzuciło się do walki o tron, w tym my. Pomoże nam ekipa, którą dobierzemy, bazując na ich umiejętnościach i talentach. Wykonując kolejne misje, będziemy zdobywać szacunek i pieniądze, które okażą się nieocenione w walce o tytuł szefa Rockay City.



Przypomnijmy, że Crime Boss: Rockay City zadebiutowało na PC 28 marca, a gra jest dostępna wyłącznie w ofercie sklepu Epic Games Store. Chętnie dowiemy się, czy mieliście okazję sprawdzić tę grę i jakie były Wasze wrażenia.