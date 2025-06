Crash Team Racing Nitro-Fueled ze świetną sprzedażą. Imponujący wynik remastera

Jednakże odświeżona wersja nie ograniczała się wyłącznie do zawartości oryginału. Twórcy wzbogacili ją o elementy pochodzące z późniejszych odsłon serii, takich jak Crash Nitro Kart oraz Crash Tag Team Racing, a także gruntownie odnowili oprawę wizualną.

Crash wraca za kółko! Szykuj się, by wcisnąć gaz do dechy w grze Crash Team Racing Nitro-Fueled. To autentyczna frajda z gry w CTR i znacznie więcej - teraz w pełni zremasterowana i podkręcona na maksa:



- Odpal silnik, by znaleźć oryginalne tryby gry, postacie, tory, dopalacze, broń i sterowanie

- Jedź w poślizgu po chwałę, korzystaj z nowych gokartów, torów i aren z gry Crash Nitro Kart

- Ścigaj się w grze wieloosobowej i wyprzedź rywali na sieciowej tablicy wyników

- Dostosuj swoją brykę i wykorzystaj odjechane przedmioty i skórki