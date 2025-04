Crash Bandicoot 4: It’s About Time za 62,69 zł w Nintendo eShop. Tytuł dostępny z 67-procentową zniżką

W sklepie Nintendo trwa obecnie promocja na grę Crash Bandicoot 4: It’s About Time oczywiście w wersji na konsolę Nintendo Switch. Tytuł można kupić za 62,69 zł, co oznacza 67 procent zniżki względem standardowej ceny. Ta oferta będzie obowiązywać do 27 kwietnia.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time - przecena w Nintendo eShop

Korzystając z podanego linku możemy przez ograniczony czas kupić Crash Bandicoot 4: It’s About Time w cenie 62,69 zł. Produkcja dostępna w tym przypadku w Nintendo eShop cieszy się pozytywnymi opiniami graczy - na Steamie spośród blisko 3 tysięcy ocen aż 86 procent okazało się przychylne.